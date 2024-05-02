Зеленский озвучил количество выпущенных по Украине КАБов и ракет РФ за апрель

В течение апреля Россия применила против Украины сотни разных ракет и тысячи управляемых авиабомб.
Сколько ракет и КАБов запустила РФ по Украине за апрель
Как сообщил президент, Украины Владимир Зеленский в течение апреля враг применил:
более 300 ракет разных типов;
почти 300 "Шахедов";
более 3,2 тысяч КАБов.
Он добавил, что Сумская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Николаев и Херсон каждую ночь страдают от подлого террора врага.
Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, поддержавших воздушный щит Украины, а также усилили санкционное давление против военной машины врага.
В ГУР рассказали о запасах ракет в России и динамике производства
Согласно данным разведки, на вооружении Российской Федерации:
около 40 единиц 3М22 "Циркон". Ежемесячно враг производит еще около 10 единиц;
около 400 единиц "Оникс"/"Оникс-М". Ежемесячно также производится до 10 единиц;
около 270 "Калибров". Враг производит до 40 единиц ежемесячно;
около 45 единиц Х-69. Темпы производства составляют до 3 единиц в месяц.
Долгий период Россия не применяла против Украины "Калибры", поскольку возобновляла свои запасы. В последний раз эти ракеты террористы использовали при обстреле 27 апреля.
Тогда же противовоздушная оборона уничтожила:
8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
1 крылатую ракету "Искандер-К";
6 крылатых ракет "Калибр".
По состоянию на начало апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на вооружении врага около 260 "Калибров". Также он добавил, что террористы желают произвести еще 30 единиц в течение прошлого месяца.
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