Зеленский озвучил количество выпущенных по Украине КАБов и ракет РФ за апрель

В течение апреля Россия применила против Украины сотни разных ракет и тысячи управляемых авиабомб.

Сколько ракет и КАБов запустила РФ по Украине за апрель

Как сообщил президент, Украины Владимир Зеленский в течение апреля враг применил:

более 300 ракет разных типов;

почти 300 "Шахедов";

более 3,2 тысяч КАБов.

Он добавил, что Сумская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области, а также Николаев и Херсон каждую ночь страдают от подлого террора врага.

Тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзников, поддержавших воздушный щит Украины, а также усилили санкционное давление против военной машины врага.

Но многие жизни, к сожалению, унесены этими ударами. И только силой можно остановить этот террор . Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, предоставляемых Украине, силой наших воинов, удерживающих линию фронта, — добавил Зеленский. Поделиться

В ГУР рассказали о запасах ракет в России и динамике производства

Согласно данным разведки, на вооружении Российской Федерации:

около 40 единиц 3М22 "Циркон". Ежемесячно враг производит еще около 10 единиц;

около 400 единиц "Оникс"/"Оникс-М". Ежемесячно также производится до 10 единиц;

около 270 "Калибров". Враг производит до 40 единиц ежемесячно;

около 45 единиц Х-69. Темпы производства составляют до 3 единиц в месяц.

Долгий период Россия не применяла против Украины "Калибры", поскольку возобновляла свои запасы. В последний раз эти ракеты террористы использовали при обстреле 27 апреля.

Тогда же противовоздушная оборона уничтожила:

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".