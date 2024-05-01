Войска РФ атаковали Одессу баллистикой. Более 10 человек ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали Одессу баллистикой. Более 10 человек ранены

Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета
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Вечером 1 мая российские оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Известно о раненых.

Удар по Одессе 1 мая

Председатель ОВА Олег Кипер сообщает, что удар был нанесен баллистическими ракетами.

Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар.

В то же время «Новая почта» сообщила, что войска РФ попали по их отделению и сортировочному депо в Одессе.

Среди сотрудников погибших и пострадавших нет.

Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на отделение №3 Новой почты в Одессе.

Там также были опубликованы кадры пожара.

Ночью 1 мая РФ уже атаковала Одессу баллистикой. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Атаки РФ по Одессе

29 апреля россияне ударили по популярной среди одесситов и гостей города локации баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом.

Погибли 5 человек и собака. В медучреждения доставили 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетняя девочка.

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