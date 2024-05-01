Вечером 1 мая российские оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами. Известно о раненых.
Удар по Одессе 1 мая
Председатель ОВА Олег Кипер сообщает, что удар был нанесен баллистическими ракетами.
В то же время «Новая почта» сообщила, что войска РФ попали по их отделению и сортировочному депо в Одессе.
Среди сотрудников погибших и пострадавших нет.
Там также были опубликованы кадры пожара.
Ночью 1 мая РФ уже атаковала Одессу баллистикой. В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.
Атаки РФ по Одессе
29 апреля россияне ударили по популярной среди одесситов и гостей города локации баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом.
Погибли 5 человек и собака. В медучреждения доставили 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 — в крайне тяжелом, в том числе четырехлетняя девочка.
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