Війська РФ атакували Одесу балістикою. Більше 10 людей поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували Одесу балістикою. Більше 10 людей поранено

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета

Ввечері 1 травня російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Відомо про поранених.

Удар по Одесі 1 травня

Голова ОВА Олег Кіпер повідомляє, що удар було завдано балістичними ракетами.

Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа.

Водночас «Нова пошта» повідомила, що війська РФ влучили по їхньому відділенню та сортувальному депо в Одесі.

Серед співробітників загиблих та постраждалих немає.

Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі.

Там також опублікували кадри пожежі.

Вночі 1 травня РФ вже атакувала Одесу балістикою. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Атаки РФ по Одесі

29 квітня росіяни вдарили по популярній серед одеситів та гостей міста локації балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.

Загинуло 5 людей та собака. У медзаклади доставили 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

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