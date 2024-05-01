Ввечері 1 травня російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Відомо про поранених.
Удар по Одесі 1 травня
Голова ОВА Олег Кіпер повідомляє, що удар було завдано балістичними ракетами.
Водночас «Нова пошта» повідомила, що війська РФ влучили по їхньому відділенню та сортувальному депо в Одесі.
Серед співробітників загиблих та постраждалих немає.
Там також опублікували кадри пожежі.
Вночі 1 травня РФ вже атакувала Одесу балістикою. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Атаки РФ по Одесі
29 квітня росіяни вдарили по популярній серед одеситів та гостей міста локації балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.
Загинуло 5 людей та собака. У медзаклади доставили 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
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