В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской ракеты Х-69

В Киеве местный житель обнаружил в лесу боевую часть высокоточной российской ракеты Х-69.

Что известно об уничтоженной ракете РФ Х-69

Как говорится, местный житель обнаружил подозрительный предмет в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.

Как отметили в ведомстве, поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

В частности, граждан призывали быть осторожными и соблюдать следующие правила:

смотреть под ноги;

обращать внимание на подозрительные предметы;

Ни в коем случае не трогать их и сразу звонить по телефону "101".

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По данным ГУР, по состоянию на конец апреля 2024 г. на вооружении ВС РФ находятся: