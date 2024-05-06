В Киеве саперы обезвредили боевую часть российской ракеты Х-69

В Киеве местный житель обнаружил в лесу боевую часть высокоточной российской ракеты Х-69.
Что известно об уничтоженной ракете РФ Х-69
Как говорится, местный житель обнаружил подозрительный предмет в Голосеевском районе столицы на территории лесного массива.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.
Как отметили в ведомстве, поскольку это новейшее оружие, специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.
В частности, граждан призывали быть осторожными и соблюдать следующие правила:
смотреть под ноги;
обращать внимание на подозрительные предметы;
Ни в коем случае не трогать их и сразу звонить по телефону "101".
Сколько у России ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69
По данным ГУР, по состоянию на конец апреля 2024 г. на вооружении ВС РФ находятся:
Гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» — около 40 единиц. темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц.
Крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства – до 10 единиц в месяц.
Крылатых ракет 3М-14 «Калибр» – 270 единиц. Темпы производства – 30-40 единиц в месяц.
Управляемых авиационных ракет Х-69 – 45 единиц. Темпы производства – 1-3 единицы в месяц.
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