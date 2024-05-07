ракеты КНДР

Половина взорвалась в воздухе. В прокуратуре раскрыли новые детали о российских ракетах из КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

Половина взорвалась в воздухе. В прокуратуре раскрыли новые детали о российских ракетах из КНДР

Обломки ракет КНДР
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Источник:  Reuters

Офис генпрокурора Украины исследовал обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией по Украине с конца декабря по конец февраля.

Неисправности северокорейских ракет

Офис генпрокурора рассказал Reuters, что процент неисправности ракет с КНДР был достаточно высоким.

Около половины северокорейских ракет лишились запрограммированных траекторий и взорвались в воздухе; в таких случаях обломки не были изъяты, — говорится в письменном ответе ОГП по запросу Reuters.

В целом, на ракеты Северной Кореи приходится небольшая доля ударов России по Украине.

Последнее зафиксированное использование северокорейской KN-23 произошло 27 февраля.

В общей сложности Северная Корея доставила около 50 баллистических ракет в Россию.

Прокуратура собрала обломки 21 ракеты, включая три обстрела Киева и его окрестностей. Остальные ударили по Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областям.

Ракетные атаки с использованием этого оружия начались 30 декабря 2023 года. Из-за северокорейских ракет погибли 24 человека, 115 получили ранения, были повреждены ряд жилых домов и промышленных объектов.

Около 50 ракет были запущены из западных регионов России — Белгорода, Воронежа и Курска.

Реакция мира на использование Россией ракет КНДР

Использование Россией этих ракет вызвало беспокойство в Сеуле и Вашингтоне. Как пишет Reuters, это может означать конец почти 20 лет консенсуса между постоянными членами Совета Безопасности ООН по предотвращению расширения Пхеньяном своих ядерных и ракетных программ.

Россия, кроме предоставления Северной Корее возможности испытать ракеты, осложнила мониторинг ООН по санкциям, наложенным на Пхеньян в 2006 году.

В апреле Москва наложила вето на ежегодное обновление наблюдателей ООН с соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Китай, один из пяти постоянных членов Совета Безопасности вместе с Россией, США, Великобританией и Францией, воздержался от голосования.

За несколько дней до истечения срока полномочий комиссия подала отчет, в котором впервые подтвердила, что в нарушение санкций ООН баллистическая ракета северокорейского производства Hwasong-11 поразила Харьков.

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