В ООН подтвердили использование преступной армией РФ при атаке на Харьков северокорейской ракеты Hwasong-11.

Что известно об использовании армией РФ ракет КНДР во время атак по Украине

Отмечается, что российские оккупанты выпустили ракету, полученную от Северной Кореи, во время атаки по Харькову в январе этого года.

Журналисты издания отмечают, что в начале апреля трое наблюдателей, заботящихся о контроле соблюдения санкций ООН против КНДР относительно запрета передачи военных технологий и вооружений, прибыли в Украину для изучения обломков ракеты.

Отмечается, что никаких доказательств не было найдено, что эта ракета российского производства.

Такое месторасположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации, говорится в докладе наблюдателей. Поделиться

Также в докладе они уточнили, что информация Украины свидетельствует о том, что ракета была запущена с территории России.

Как КНДР зарабатывает на войне в Украине

Северная Корея пытается решить собственные экономические проблемы за счет помощи стране-агрессорке России, ведущей преступную войну против Украины.

Война в Украине оказалась кладом для Северной Кореи. После многих лет серьезных проблем для простых северокорейцев во время пандемии коронавируса Ким, похоже, полон решимости использовать часть своих непредвиденных доходов для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы, отмечает научный сотрудник аналитического центра Института Седжона в Сеуле Питер Уорд. Поделиться

Вместе с тем, Россия ветировала мандат комиссии ООН по контролю за соблюдением санкций против Северной Кореи, фактически разрушивший ключевой режим международных санкций против КНДР.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что экономическая ситуация в Северной Корее "значительно улучшилась" в последние месяцы благодаря поставке продовольствия, сырья и нефтепродуктов из РФ.

В 2023 году центробанк Южной Кореи подсчитал, что в 2022 году экономика Северной Кореи сокращается третий год подряд, в то же время реальный ВВП составил 24,64 млрд долларов, что соответствует годовому ВВП на душу населения в размере 1123 долларов, что примерно в 30 раз меньше , чем в Южной Корее

Экономика КНДР продолжает в значительной степени зависеть от производства угля, бетона и промышленных пластмасс.

От краха экономику Северной Кореи также спасают поставки, продовольствие, топливо и удобрения из Китая.