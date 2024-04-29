В ООН підтвердили використання злочинною армією РФ під час атаки на Харків північнокорейської ракети Hwasong-11.

Що відомо про використання армією РФ ракет КНДР під час атак по Україні

Зазначається, що російські окупанти випустили ракету, отриману від Північної Кореї, під час атаки по Харкову в січні місяці цього року.

Журналісти видання зазначають, що на початку квітня троє спостерігачів, що опікуються контролем за дотриманням санкцій ООН проти КНДР, стосовно заборони передачі військових технологій та озброєнь, прибули до України для вивчення уламків ракети.

Зазначається, що не було знайдено жодних доказів, що ця ракета російського виробництва.

Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем російських військ, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації, — йдеться у доповіді спостерігачів. Поширити

Також у доповіді вони уточнили, що інформація України свідчить про те, що ракету було запущено з території Росії.

Як КНДР заробляє на війні в Україні

Північна Корея намагається вирішити власні економічні проблеми за рахунок допомоги країні-агресорці Росії, яка веде злочинну війну проти України.

Війна в Україні виявилася скарбом для Північної Кореї. Після багатьох років серйозних проблем для простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу Кім, схоже, сповнений рішучості використати частину своїх непередбачених доходів для підвищення рівня життя та розширення промислової бази, — зазначає науковий співробітник аналітичного центру Інституту Седжона в СеуліПітер Ворд. Поширити

Разом з тим Росія ветувала мандат комісії ООН з контролю за дотриманням санкцій проти Північної Кореї, фактично зруйнувавший ключовий режим міжнародних санкцій проти КНДР.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що економічна ситуація в Північній Кореї "значно покращилася" впродовж останніх місяців завдяки постачанню продовольства, сировини і нафтопродуктів із РФ.

У 2023 році центробанк Південної Кореї підрахував, що у 2022 році економіка Північної Кореї скорочується третій рік поспіль, водночас реальний ВВП становив 24,64 млрд доларів, що відповідає річному ВВП на душу населення в розмірі 1 тис 123 доларів, що приблизно в 30 разів менше, ніж у Південній Кореї.

Економіка КНДР продовжує значною мірою залежати від виробництва вугілля, бетону і промислових пластмас.

Від краху економіку Північної Кореї також рятують поставки, продовольства, палива та добрив з Китаю.