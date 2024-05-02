Несмотря на ограничения ООН. КНДР получает от России нефтепродукты

Только в марте 2024 года РФ отправила в КНДР более 165 тысяч баррелей нефтепродуктов.

КНДР получает от России нефть в больших объемах

РФ поставляет Северной Корее нефтепродукты в объемах, нарушающих ограничения, установленные Совбезом ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Россия отправляла нефтепродукты из порта Восточный в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 тыс баррелей в год, установленного Совбезом ООН, — сказал чиновник США на условиях анонимности. Поделиться

По словам чиновника, РФ может продолжать поставки нефти "до бесконечности", поскольку российские и северокорейские коммерческие порты расположены достаточно близко друг к другу.

В то же время, чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат применять ограничения "против тех, кто работает над тем, чтобы способствовать передаче оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".

Ограничения на импорт нефтепродуктов Северной Кореей были введены Совбезом ООН в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия в КНДР. Согласно этим ограничениям, Северная Корея может получать только 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год.

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Аналитики издания отмечают, что диктатор КНДР Ким Чен Ын приказал реализовать дерзкий план и построить хотя бы одно предприятие в каждом из 200 округов страны в течение следующих 10 лет.

Подчеркивается, что почти все предприятия Северной Кореи уже работают на грани собственных возможностей.

Однако аналитики сомневаются, что амбициозные планы северокорейского диктатора удастся реализовать.