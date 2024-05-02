Несмотря на ограничения ООН. КНДР получает от России нефтепродукты
Категория
Мир
Дата публикации

Несмотря на ограничения ООН. КНДР получает от России нефтепродукты

КНДР
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Источник:  Reuters

Только в марте 2024 года РФ отправила в КНДР более 165 тысяч баррелей нефтепродуктов.

КНДР получает от России нефть в больших объемах

РФ поставляет Северной Корее нефтепродукты в объемах, нарушающих ограничения, установленные Совбезом ООН.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Россия отправляла нефтепродукты из порта Восточный в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 тыс баррелей в год, установленного Совбезом ООН, — сказал чиновник США на условиях анонимности.

По словам чиновника, РФ может продолжать поставки нефти "до бесконечности", поскольку российские и северокорейские коммерческие порты расположены достаточно близко друг к другу.

В то же время, чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат применять ограничения "против тех, кто работает над тем, чтобы способствовать передаче оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".

Ограничения на импорт нефтепродуктов Северной Кореей были введены Совбезом ООН в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия в КНДР. Согласно этим ограничениям, Северная Корея может получать только 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год.

Как Северная Корея пытается заработать на войне России против Украины

Северная Корея пытается решить собственные экономические проблемы путем помощи стране-агрессору России, ведущей преступную войну против Украины.

Аналитики издания отмечают, что диктатор КНДР Ким Чен Ын приказал реализовать дерзкий план и построить хотя бы одно предприятие в каждом из 200 округов страны в течение следующих 10 лет.

Подчеркивается, что почти все предприятия Северной Кореи уже работают на грани собственных возможностей.

Однако аналитики сомневаются, что амбициозные планы северокорейского диктатора удастся реализовать.

Война в Украине оказалась кладом для Северной Кореи. После многих лет серьезных проблем для простых северокорейцев во время пандемии коронавируса Ким, похоже, полон решимости использовать часть своих непредвиденных доходов для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы, отмечает научный сотрудник аналитического центра Института Седжона в Сеуле Питер Уорд.

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