Северная Корея пытается решить собственные экономические проблемы за счет помощи стране-агрессорке России, ведущей преступную войну против Украины.
Как Северная Корея пытается заработать на войне России против Украины
Аналитики издания отмечают, что диктатор КНДР Ким Чен Ын приказал реализовать дерзкий план и построить хотя бы одно предприятие в каждом из 200 округов страны в течение следующих 10 лет.
Подчеркивается, что почти все предприятия Северной Кореи уже работают на грани собственных возможностей.
Однако аналитики сомневаются, что амбициозные планы северокорейского диктатора удастся реализовать.
Вместе с тем, Россия ветировала мандат комиссии ООН по контролю за соблюдением санкций против Северной Кореи, фактически разрушивший ключевой режим международных санкций против КНДР.
Российские порты используются подсанкционными танкерами КНДР для своей нефти и нефтепродуктов
Россия и КНДР также анонсировали сотрудничество в сфере логистики — обсуждали новые железнодорожные, паромные и автомобильные маршруты.
Как Россия помогает КНДР поддерживать экономику от окончательного краха
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что экономическая ситуация в Северной Корее "значительно улучшилась" в последние месяцы благодаря поставке продовольствия, сырья и нефтепродуктов из РФ.
В 2023 году центробанк Южной Кореи подсчитал, что в 2022 году экономика Северной Кореи сокращается третий год подряд, в то же время реальный ВВП составил 24,64 млрд долларов, что соответствует годовому ВВП на душу населения в размере 1123 долларов, что примерно в 30 раз меньше , чем в Южной Корее
Экономика КНДР продолжает в значительной степени зависеть от производства угля, бетона и промышленных пластмасс.
От краха экономику Северной Кореи также спасают поставки, продовольствие, топливо и удобрения из Китая.
Между тем руководство КНДР продолжает вкладывать средства, полученные от контрабанды и кражи криптовалюты, в усиление собственного военного потенциала.
Простые северокорейцы выживают благодаря мелкому фермерству и мелкой рыночной деятельности.
Ким Чен Ын, вероятно, отдаст приоритет производству бумаги, мыла, переработанных пищевых продуктов и одежды, традиционно импортируемых из Китая.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-