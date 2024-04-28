Как Северная Корея пытается заработать на войне России против Украины

Аналитики издания отмечают, что диктатор КНДР Ким Чен Ын приказал реализовать дерзкий план и построить хотя бы одно предприятие в каждом из 200 округов страны в течение следующих 10 лет.

Подчеркивается, что почти все предприятия Северной Кореи уже работают на грани собственных возможностей.

Однако аналитики сомневаются, что амбициозные планы северокорейского диктатора удастся реализовать.

Война в Украине оказалась кладом для Северной Кореи. После многих лет серьезных проблем для простых северокорейцев во время пандемии коронавируса Ким, похоже, полон решимости использовать часть своих непредвиденных доходов для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы, отмечает научный сотрудник аналитического центра Института Седжона в Сеуле Питер Уорд. Поделиться

Вместе с тем, Россия ветировала мандат комиссии ООН по контролю за соблюдением санкций против Северной Кореи, фактически разрушивший ключевой режим международных санкций против КНДР.

Российские порты используются подсанкционными танкерами КНДР для своей нефти и нефтепродуктов

Россия и КНДР также анонсировали сотрудничество в сфере логистики — обсуждали новые железнодорожные, паромные и автомобильные маршруты.

Как Россия помогает КНДР поддерживать экономику от окончательного краха

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что экономическая ситуация в Северной Корее "значительно улучшилась" в последние месяцы благодаря поставке продовольствия, сырья и нефтепродуктов из РФ.

В 2023 году центробанк Южной Кореи подсчитал, что в 2022 году экономика Северной Кореи сокращается третий год подряд, в то же время реальный ВВП составил 24,64 млрд долларов, что соответствует годовому ВВП на душу населения в размере 1123 долларов, что примерно в 30 раз меньше , чем в Южной Корее

Экономика КНДР продолжает в значительной степени зависеть от производства угля, бетона и промышленных пластмасс.

От краха экономику Северной Кореи также спасают поставки, продовольствие, топливо и удобрения из Китая.

Между тем руководство КНДР продолжает вкладывать средства, полученные от контрабанды и кражи криптовалюты, в усиление собственного военного потенциала.

Простые северокорейцы выживают благодаря мелкому фермерству и мелкой рыночной деятельности.

Ким Чен Ын, вероятно, отдаст приоритет производству бумаги, мыла, переработанных пищевых продуктов и одежды, традиционно импортируемых из Китая.