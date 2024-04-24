Делегация КНДР неожиданно прибыла в Иран — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Делегация КНДР неожиданно прибыла в Иран — что происходит

Сотрудничество Ирана и Северной Кореии
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Источник:  Bloomberg

Северная Корея впервые за пять лет отправила в Иран делегацию высочайшего уровня, вызывающую беспокойство со стороны США из-за сотрудничества между двумя странами в области вооружения.

Последствия роста военного сотрудничества между Северной Кореей и Ираном

Делегация во главе с министром внешних экономических связей Юн Чон Хо прибыла в Тегеран во вторник. Юнь Чон Хо в этом месяце уже посещал Россию, где играет ключевую роль в двусторонней торговле. Последний визит высокопоставленного северокорейского чиновника в Иран состоялся в 2019 году.

Возможные последствия роста военного сотрудничества между Северной Кореей и Ираном:

  • Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

  • Нарушения санкций ООН, касающиеся Северной Кореи и Ирана.

США выразили обеспокоенность связями между Северной Кореей и Ираном, а Вашингтон призвал к соблюдению санкций ООН.

Северная Корея и Иран давно бросают вызов США, а война в Украине может стимулировать их сотрудничество. Рост связей между Северной Кореей и Ираном может иметь негативные последствия для глобальной безопасности.

Что известно об отношениях Ирана и Северной Кореи

Иран и Северная Корея, которых США давно подозревают в совместной ракетно-ядерной программе, начавшейся в 1980-х годах и продолжавшейся до 2000-х, в последние годы сократили свое сотрудничество из-за санкций и развития собственного производства оружия.

Вашингтон обвиняет обе страны в нарушении санкций и поставке оружия России для войны в Украине. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Южную Корею в этом месяце заявила, что Москва предлагает Северной Корее и Ирану помощь в обмен на оружие, способствующее их программам вооружения.

По словам старшего чиновника Государственного департамента по Северной Корее Чона Пака, теплые отношения Северной Кореи с Россией делают ее вооружение привлекательными для террористических групп во всем мире, что создает реальную опасность.

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