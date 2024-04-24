Північна Корея вперше за п'ять років відправила до Ірану делегацію найвищого рівня, що викликає занепокоєння з боку США через співпрацю між двома країнами в галузі озброєння.

Наслідки зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Іраном

Делегація, на чолі з міністром зовнішніх економічних зв'язків Юн Чон Хо, прибула до Тегерана у вівторок. Юнь Чон Хо цього місяця вже відвідував Росію, де він відіграє ключову роль у двосторонній торгівлі. Останній візит високопоставленого північнокорейського чиновника до Ірану відбувся у 2019 році.

Можливі наслідки зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Іраном:

Посилення дестабілізації на Близькому Сході та в Україні.

Порушення санкцій ООН, що стосуються Північної Кореї та Ірану.

США висловили стурбованість зв'язками між Північною Кореєю та Іраном, а Вашингтон закликав до дотримання санкцій ООН.

Північна Корея та Іран давно кидають виклик США, а Війна в Україні може стимулювати їхню співпрацю. Зростання зв'язків між Північною Кореєю та Іраном може мати негативні наслідки для глобальної безпеки.

Що відомо про відносини Ірану та Північної Кореї

Іран і Північна Корея, яких США давно підозрюють у спільній ракетно-ядерній програмі, що розпочалася в 1980-х роках і тривала до 2000-х, останніми роками скоротили свою співпрацю через санкції та розвиток власного виробництва зброї.

Вашингтон звинувачує обидві країни у порушенні санкцій та постачанні зброї Росії для війни в Україні. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, під час візиту до Південної Кореї цього місяця заявила, що Москва пропонує Північній Кореї та Ірану допомогу в обмін на зброю, що сприяє їхнім програмам озброєння.

За словами старшого чиновника Державного департаменту з питань Північної Кореї Чона Пака, теплі відносини Північної Кореї з Росією роблять її озброєння привабливими для терористичних груп у всьому світі, що створює реальну небезпеку.