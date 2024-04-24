Делегація КНДР неочікувано прибула до Ірану — що відбувається
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Делегація КНДР неочікувано прибула до Ірану — що відбувається

Співпраця Ірану та КНДР
Джерело:  Bloomberg

Північна Корея вперше за п'ять років відправила до Ірану делегацію найвищого рівня, що викликає занепокоєння з боку США через співпрацю між двома країнами в галузі озброєння. 

Наслідки зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Іраном 

Делегація, на чолі з міністром зовнішніх економічних зв'язків Юн Чон Хо, прибула до Тегерана у вівторок. Юнь Чон Хо цього місяця вже відвідував Росію, де він відіграє ключову роль у двосторонній торгівлі. Останній візит високопоставленого північнокорейського чиновника до Ірану відбувся у 2019 році. 

Можливі наслідки зростання військової співпраці між Північною Кореєю та Іраном:

  • Посилення дестабілізації на Близькому Сході та в Україні. 

  • Порушення санкцій ООН, що стосуються Північної Кореї та Ірану. 

США висловили стурбованість зв'язками між Північною Кореєю та Іраном, а Вашингтон закликав до дотримання санкцій ООН. 

Північна Корея та Іран давно кидають виклик США, а Війна в Україні може стимулювати їхню співпрацю. Зростання зв'язків між Північною Кореєю та Іраном може мати негативні наслідки для глобальної безпеки. 

Що відомо про відносини Ірану та Північної Кореї 

Іран і Північна Корея, яких США давно підозрюють у спільній ракетно-ядерній програмі, що розпочалася в 1980-х роках і тривала до 2000-х, останніми роками скоротили свою співпрацю через санкції та розвиток власного виробництва зброї. 

Вашингтон звинувачує обидві країни у порушенні санкцій та постачанні зброї Росії для війни в Україні. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, під час візиту до Південної Кореї цього місяця заявила, що Москва пропонує Північній Кореї та Ірану допомогу в обмін на зброю, що сприяє їхнім програмам озброєння. 

За словами старшого чиновника Державного департаменту з питань Північної Кореї Чона Пака, теплі відносини Північної Кореї з Росією роблять її озброєння привабливими для терористичних груп у всьому світі, що створює реальну небезпеку. 

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