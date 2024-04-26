В КНДР опробовали новую ракетную систему, которая может повысить способность атаковать Сеул. Ким Чен Ын стремится продать систему России для атак по территории Украины.

Испытание нового оружия в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын был свидетелем испытаний новой северокорейской ракетной системы, которая, по его словам, может повысить их дальность атаковать Сеул. Эта система может стать оружием, которое он стремится продать России для нападения на Украину.

По данным официального корейского центрального информационного агентства, Ким Чен Ын наблюдал за испытанием 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня.

Эта система, по мнению экспертов, имеет потенциальную дальность от 40 до 60 км. Это второе испытание в течение года, о котором сообщают государственные СМИ.

По словам научного сотрудника Института политических исследований Асан в Сеуле, Яна Ука, если эти ракеты будут выпущены с линии фронта, то Северная Корея может сделать всю территорию Сеула зоной обстрела. Поделиться

"Это повлияет на внешнеэкономические отношения, в частности с Россией, и станет полезным дополнением к арсеналу ведения войны в Украине," отметил он.

Министр обороны Южной Кореи высказал мнение, что последние испытания оружия, которые были проведены с участием Кима, могут быть частью демонстрации перед экспортом оружия в Россию для потенциального использования президентом Владимиром Путиным в войне против Украины.

Северная Корея помогает Путину в войне против Украины

США, Южная Корея и другие страны обвинили Северную Корею в отправке значительного количества артиллерийских снарядов, а также новейших ядерных баллистических ракет небольшой дальности, которые можно скрыть и быстро развернуть. Пхеньян и Москва отвергают эти обвинения.

Россия, в свою очередь, поставляет в Северную Корею продовольствие, сырье и компоненты, используемые в производстве оружия, отметил Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.

Продовольственная помощь помогла Киму стабилизировать цены на первоначальную продукцию, и если поставки оружия увеличатся, Россия, вероятно, будет присылать Киму больше военных технологий, что увеличит угрозу со стороны Пхеньяна для региона, добавил министр обороны Южной Кореи Шин.