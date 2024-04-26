В КНДР випробували нову ракетну систему, яка може підвищити здатність атакувати Сеул. Кім Чен Ин прагне продати систему Росії для атак по території України.

Випробування нової зброї у Північній Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин був свідком випробувань нової північнокорейської ракетної системи, яка, за його словами, може підвищити їхню здатність атакувати Сеул. Ця система може стати зброєю, яку він прагне продати Росії для використання у атаках на Україну.

За даними офіційного корейського центрального інформаційного агентства, Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню.

Ця система, на думку експертів, має потенційну дальність від 40 до 60 кілометрів. Це друге випробування протягом року, про яке повідомляють державні ЗМІ.

За словами наукового співробітника Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі, Яна Ука, якщо ці ракети будуть випущені з лінії фронту, то Північна Корея може зробити всю територію Сеула зоною обстрілу. Поширити

"Це матиме вплив на зовнішньоекономічні відносини, зокрема з Росією, і стане корисним додатком до арсеналу ведення війни в Україні," відзначив він.

Міністр оборони Південної Кореї висловив думку, що останні випробування зброї, які були проведені за участю Кіма, можуть бути частиною демонстрації перед експортом зброї до Росії для потенційного використання президентом Володимиром Путіним у війні проти України.

Північна Корея допомагає Путіну у війні проти України

США, Південна Корея та інші країни звинуватили Північну Корею у відправці значної кількості артилерійських снарядів, а також новітніх ядерних балістичних ракет невеликої дальності, які можна легко приховати та швидко розгорнути. Пхеньян і Москва відкидають ці звинувачення.

Росія, зі свого боку, постачає у Північну Корею продовольство, сировину та компоненти, які використовуються у виробництві зброї, зауважив Міністр оборони Південної Кореї Шін Вонсік.

Продовольча допомога допомогла Кіму стабілізувати ціни на продукцію першої необхідності, і якщо поставки зброї збільшаться, Росія, ймовірно, надсилатиме Кіму більше військових технологій, що збільшить загрозу з боку Пхеньяну для регіону, додав Шін.