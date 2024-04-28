Північна Корея намагається вирішити власні економічні проблеми за рахунок допомоги країні-агресорці Росії, яка веде злочинну війну проти України.

Як Північна Корея намагається заробити на війні Росії проти України

Аналітики видання зазначають, що диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав реалізувати зухвалий план і побудувати по бодай одному підприємству в кожному з 200 округів країни протягом наступних 10 років.

Підкреслюється, що наразі майже всі підприємства Північної Кореї вже працюють на межі власних можливостей.

Однак аналітики сумніваються, що амбітні плани північнокорейського диктатора вдасться реалізувати.

Війна в Україні виявилася скарбом для Північної Кореї. Після багатьох років серйозних проблем для простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу Кім, схоже, сповнений рішучості використати частину своїх непередбачених доходів для підвищення рівня життя та розширення промислової бази, — зазначає науковий співробітник аналітичного центру Інституту Седжона в СеуліПітер Ворд. Поширити

Разом з тим Росія ветувала мандат комісії ООН з контролю за дотриманням санкцій проти Північної Кореї, фактично зруйнувавший ключовий режим міжнародних санкцій проти КНДР.

Російські порти використовуються підсанкційними танкерами КНДР для своєї нафти і нафтопродуктів

Росія та КНДР також анонсували співробітництво у сфері логістики — обговорювали нові залізничні, поромні та автомобільні маршрути.

Як Росія допомогає КНДР підтримувати економіку від остаточного краху

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що економічна ситуація в Північній Кореї "значно покращилася" впродовж останніх місяців завдяки постачанню продовольства, сировини і нафтопродуктів із РФ.

У 2023 році центробанк Південної Кореї підрахував, що у 2022 році економіка Північної Кореї скорочується третій рік поспіль, водночас реальний ВВП становив 24,64 млрд доларів, що відповідає річному ВВП на душу населення в розмірі 1 тис 123 доларів, що приблизно в 30 разів менше, ніж у Південній Кореї.

Економіка КНДР продовжує значною мірою залежати від виробництва вугілля, бетону і промислових пластмас.

Від краху економіку Північної Кореї також рятують поставки, продовольства, палива та добрив з Китаю.

Між тим керівництво КНДР продовжує вкладати кошти, отримані від контрабанди і крадіжки криптовалюти, у посилення власного військового потенціалу.

Прості північнокорейці виживають завдяки дрібному фермерству і дрібній ринковій діяльності.

Кім Чен Ин, імовірно, віддасть пріоритет виробництву паперу, мила, перероблених харчових продуктів та одягу, які традиційно імпортуються з Китаю.