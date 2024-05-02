КНДР отримує від Росії нафтопродукти попри обмеження ООН

Лише в березні 2024 року РФ відправила до КНДР понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів.

КНДР отримує від Росії нафту у великих обсягах

РФ постачає Північній Кореї нафтопродукти в обсягах, які порушують обмеження, встановлені Радою безпеки ООН.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН, — сказав чиновник США на умовах анонімності. Поширити

За словами посадовця, РФ може продовжувати поставки нафти "до нескінченності", оскільки російські та північнокорейські комерційні порти розташовані достатньо близько один до одного.

Водночас чиновник наголосив, що Сполучені Штати продовжать застосовувати обмеження "проти тих, хто працює над тим, щоб сприяти передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".

Обмеження на імпорт нафтопродуктів Північною Кореєю були запроваджені Радою безпеки ООН у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї у КНДР. Згідно з цими обмеженнями, Північна Корея може отримувати лише 500 тис барелів нафти та нафтопродуктів на рік.

Як Північна Корея намагається заробити на війні Росії проти України

Північна Корея намагається розв'язати власні економічні проблеми шляхом допомоги країні-агресорці Росії, яка веде злочинну війну проти України.

Аналітики видання зазначають, що диктатор КНДР Кім Чен Ин наказав реалізувати зухвалий план і побудувати по бодай одному підприємству в кожному з 200 округів країни протягом наступних 10 років.

Підкреслюється, що наразі майже всі підприємства Північної Кореї вже працюють на межі власних можливостей.

Однак аналітики сумніваються, що амбітні плани північнокорейського диктатора вдасться реалізувати.