Преступная армия РФ после получения ракет от КНДР уже выпустила несколько десятков из них по Украине.

Что известно об использовании армией РФ ракет КНДР в войне против Украины

По информации издания со ссылкой на украинских военных, в результате ударов оккупационной армии РФ по Украине полученными от КНДР ракетами уже погибли по меньшей мере 24 человека и более 70 получили ранения.

По словам эксперта по вооружениям Кристины Кимачук, изучавшей обломки выпущенных Россией ракет КНДР по Украине, эти ракеты обладают очень большим количеством самых современных западных электронных компонентов.

Отмечается, что некоторые компоненты изготовлены в конце 2023 года, что означает, что ракеты произведены совсем недавно.

Аналитики из британского центра RUSI отмечают, что с сентября прошлого года Россия получила от КНДР около 6 700 контейнеров с оружием.

По мнению аналитиков, совокупно в этих контейнерах могло находиться более миллиона артиллерийских снарядов и ракет в РСЗО.

Посредством артиллерийских боеприпасов от КНДР оккупационная армия РФ получила возможность начать наступление в Украине.

Как аналитики оценивают качество ракет по КНДР

Украинские военные и эксперты утверждают, что производимые КНДР ракеты имеют очень низкую точность.

Однако по словам эксперта из северокорейского оружия в Институте международных исследований Миддлбери в США доктора Джеффри Льюиса, северокорейские ракеты не сильно хуже российских.

Аналитик объяснил, что преимущество этих ракет заключается в их необычайной дешевизне.

Это позволяет стране агрессорцы покупать большие объемы и использовать для обстрелов территории Украины.

В этой связи возникает вопрос, сколько этих ракет могут изготовить северокорейцы. Доктор Льюис, изучавший эти заводы через спутники, считает, что они могут изготовить несколько сотен в год, говорится в материале издания. Поделиться

Эксперты отмечают, что теперь, когда Пхеньян массово производит это оружие, он захочет продавать его большему количеству стран не только в Россию.

В первую очередь, покупателем может стать Иран.