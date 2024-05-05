Злочинна армія РФ після отримання ракет від КНДР вже випустила кілька десятків їх по Україні.

Що відомо про використання армією РФ ракет КНДР у війні проти України

За інформацією видання із посиланням на українських військових, внаслідок ударів окупаційної армії РФ по Україні отриманими від КНДР ракетами вже загинули щонайменше 24 людини та більше 70 осіб отримали поранення.

За словами експерта з озброєнь Христини Кімачук, яка вивчала уламки випущених Росією ракет КНДР по Україні, ці ракети мають дуже велику кількість найсучасніших західних електронних компонентів.

Зазначається, що деякі з компонентів виготовлені на прикінці 2023 року, що означає, що ракети вироблені зовсім нещодавно.

Аналітики з британського центру RUSI зазначають, що з вересня минулого року Росія отримала від КНДР близько 6 тис 700 контейнерів зі зброєю.

На думку аналітиків, сукупно у цих контейнерах могло перебувати понад мільйон артилерійських снарядів і ракет до РСЗВ.

За допомогою артилерійських боєприпасів від КНДР окупаційна армія РФ отримала змогу розпочати наступ в Україні.

Як аналітики оцінюють якість ракет з КНДР

Українські військові та експерти стверджують, що вироблені КНДР ракети мають дуже низьку точність.

Однак за словами експерт із північнокорейської зброї в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в США доктора Джеффрі Льюїса, північнокорейські ракети не сильно гірші за російські.

Аналітик пояснив, що перевага цих ракет полягає у їхній надзвичайні дешевості.

Це дає змогу країні агресорці купувати більші обсяги і використовувати для обстрілів території України.

У зв’язку з цим виникає питання, скільки цих ракет можуть виготовити північнокорейці. Доктор Льюїс, який вивчав ці заводи через супутники, вважає, що вони можуть виготовити кілька сотень на рік, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Експерти зауважують, що тепер, коли Пхеньян масово виробляє цю зброю, він захоче продавати її більшій кількості країн — не тільки в Росію.

В першу чергу покупцем може стати Іран.