Половина вибухнула в повітрі. У прокуратурі розкрили нові деталі про російські ракети з КНДР

Офіс генпрокурора України дослідив уламки 21 із приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених Росією по Україні з кінця грудня по кінець лютого.

Несправності північнокорейських ракет

Офіс генпрокурора розповів Reuters, що відсоток несправності ракет з КНДР був достатньо високим.

Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії та вибухнули в повітрі; у таких випадках уламки не були вилучені, — йдеться в письмовій відповіді ОГП на запит Reuters. Поширити

Загалом на ракети Північної Кореї припадає невелика частка ударів Росії по Україні.

Останнє зафіксоване використання північнокорейської KN-23 відбулося 27 лютого.

Загалом Північна Корея доставила близько 50 балістичних ракет до Росії.

Прокуратура зібрала уламки 21 ракети, вони включають три обстріли Києва та його околиць. Інші вдарили по Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Ракетні атаки з використанням цієї зброї почалися 30 грудня 2023 року. Через північнокорейські ракети загинули 24 людини, 115 отримали поранення, були пошкоджені низка житлових будинків і промислових об’єктів.

Близько 50 ракет були запущені з західних регіонів Росії — Бєлгорода, Воронежа та Курська.

Реакція світу на використання Росією ракет КНДР

Використання Росією цих ракет викликало тривогу в Сеулі та Вашингтоні. Як пише Reuters, це може означати кінець майже 20 років консенсусу між постійними членами Ради Безпеки ООН щодо запобігання розширенню Пхеньяном своїх ядерних і ракетних програм.

Росія, окрім надання Північній Кореї можливості випробувати ракет, ускладнила моніторинг ООН за санкціями, накладеними на Пхеньян у 2006 році.

У квітні Москва наклала вето на щорічне оновлення спостерігачів ООН за дотриманням санкцій ООН щодо Північної Кореї.

Китай, один із п'яти постійних членів Ради Безпеки разом із Росією, США, Великою Британією та Францією, утримався від голосування.