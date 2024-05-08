СБУ обнаружила информатора "военкора" РФ, который наводил ракеты на Кривой Рог
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ обнаружила информатора "военкора" РФ, который наводил ракеты на Кривой Рог

СБУ
сбу
Читати українською

Правоохранители задержали информатора российского военкора, который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Что известно о задержанном информаторе РФ

Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы.

Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора — 27-летнего местного жителя, — сообщают в СБУ.

Действия предателя корректировал российский "военкор" из медийного пула диктатора Путина, который давал агенту задачу на объезд местности и выявление локаций техники и личного состава ВСУ. В частности, украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники.

Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского военкора.

Правоохранители задержали информатора "с поличным", когда тот проводил доразведку вблизи потенциальной цели, изъяв у него доказательства разведывательных операций в пользу РФ. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

Также мужчина распространял в Telegram-каналах антиукраинские комментарии и, таким образом, в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.

Какое наказание грозит предателю

Задержанному сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шпионил за аэродромами. СБУ задержала информатора "вагнеровцев" в Донецкой области
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала агентурную группу РФ, которая готовила массированные авиаудары в преддверии Пасхи
СБУ
сбу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили покушения на Зеленского, Буданова и Малюка. СБУ разоблачила сеть ФСБ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?