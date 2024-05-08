СБУ обнаружила информатора "военкора" РФ, который наводил ракеты на Кривой Рог

Правоохранители задержали информатора российского военкора, который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Что известно о задержанном информаторе РФ
Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы.
Действия предателя корректировал российский "военкор" из медийного пула диктатора Путина, который давал агенту задачу на объезд местности и выявление локаций техники и личного состава ВСУ. В частности, украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники.
Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского военкора.
Правоохранители задержали информатора "с поличным", когда тот проводил доразведку вблизи потенциальной цели, изъяв у него доказательства разведывательных операций в пользу РФ. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.
Также мужчина распространял в Telegram-каналах антиукраинские комментарии и, таким образом, в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.
Какое наказание грозит предателю
Задержанному сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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