Информатор «вагнеровцев» шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Его задержали сотрудники СБУ.

Мужчина шпионил по позициям ВСУ в Донецкой области

В СБУ сообщили, что задержанный отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе.

Он получил эту задачу от боевиков российской частной военной компании «Вагнер», входящей в настоящее время в состав регулярных войск РФ.

По их указанию фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ. Поделиться

Также «вагнеровцы», по данным СБУ, хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения обороняющих райцентр украинских войск.

Россияне планировали использовать полученные данные для подготовки боевых операций в Краматорском и Славянском направлениях.

Кем оказался шпион из Донбасса

Расследование установило, что приспешником агрессора является местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима.

Осенью 2023 года он согласился работать на окупантов, которые дистанционно вышли на мужчину из-за его знакомой россиянки. Женщина в свою очередь работала на участницу оккупационной группировки вагнеровцев. Поделиться

С женщиной задержанный общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. К примеру, фигурант регулярно удалял все сообщения после окончания сеанса связи с россиянкой.

Правоохранители задокументировали, что для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 8 лет за решеткой.