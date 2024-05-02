Информатор «вагнеровцев» шпионил за военными аэродромами в Донецкой области. Его задержали сотрудники СБУ.
Мужчина шпионил по позициям ВСУ в Донецкой области
В СБУ сообщили, что задержанный отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе.
Он получил эту задачу от боевиков российской частной военной компании «Вагнер», входящей в настоящее время в состав регулярных войск РФ.
Также «вагнеровцы», по данным СБУ, хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения обороняющих райцентр украинских войск.
Россияне планировали использовать полученные данные для подготовки боевых операций в Краматорском и Славянском направлениях.
Кем оказался шпион из Донбасса
Расследование установило, что приспешником агрессора является местный житель, идеологический сторонник кремлевского режима.
С женщиной задержанный общался через мессенджер, соблюдая меры конспирации. К примеру, фигурант регулярно удалял все сообщения после окончания сеанса связи с россиянкой.
Правоохранители задокументировали, что для сбора разведданных злоумышленник пешком обходил местность и под видом прогулки скрыто производил видеосъемку окружающей территории.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
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