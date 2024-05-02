Шпигував за аеродромами. СБУ затримала інформатора "вагнерівців" на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Шпигував за аеродромами. СБУ затримала інформатора "вагнерівців" на Донеччині

СБУ
СБУ

Інформатор «вагнерівців» шпигував за військовими аеродромами на Донеччині. Його затримали співробітники СБУ.

Чоловік шпигував за позиціями ЗСУ на Донеччині

У СБУ повідомили, що затриманий відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі.

Він отримав це завдання від бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер», яка наразі входить до складу регулярних військ РФ.

За їхньою вказівкою фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ.

Також «вагнерівці», за даними СБУ, хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр.

Росіяни планували використати отримані дані для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Ким виявився шпигун з Донеччини

Розслідування встановило, що поплічником агресора є місцевий житель, ідеологічний прихильник кремлівського режиму.

Восени 2023 року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на чоловіка через його знайому росіянку. Жінка у свою чергу «працювала» на учасницю окупаційного угруповання «вагнерівців».

З жінкою затриманий спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Наприклад, фігурант регулярно видаляв усі повідомлення після закінчення сеансу зв’язку з росіянкою.

Правоохоронці задокументували, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

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