В СБУ оголосили про підозру керівнику Запорізької єпархії УПЦ МП митрополиту Луці через розпалювання релігійної ненависті в Україні.

Що відомо про підозру митрополиту Луці

Зазначається, що слідчими СБУ було встановлено публичне висловлювання митрополитом зневажливого ставлення до парафіян інших конфесій.

Підкреслюється, що очільник Запорізької єпархії УПЦ МП неодноразово виявляв зневагу до парафіян інших конфесій під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора, наголошують у спецслужбі.

За результатами проведенної СБУ експертизи було підтверджено факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення, — зазначають в СБУ. Поширити

Що відомо про затримання СБУ кліриків УПЦ МП

У квітні місяці СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який «підказав» рашистам позиції ЗСУ на Донеччині.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія.

За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

Це відбулося під час його літургії.

Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу.