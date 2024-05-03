В СБУ объявили о подозрении руководителю Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке из-за разжигания религиозной ненависти в Украине.
Что известно о подозрении митрополиту Луке
Отмечается, что следователями СБУ было установлено публичное высказывание митрополитом пренебрежительного отношения к прихожанам других конфессий.
Подчеркивается, что глава Запорожской епархии УПЦ МП неоднократно проявлял пренебрежение к прихожанам других конфессий во время общения с прихожанами и в ходе церковных литургий.
Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграмм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.
Таким образом, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора, отмечают в спецслужбе.
По результатам проведенной СБУ экспертизы подтверждены факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности.
На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).
Что известно о задержании СБУ клириков УПЦ МП
В апреле месяце СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, который «подсказал» рашистам позиции ВСУ в Донецкой области.
Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения.
По данным следствия, клирик «сдал» оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.
Это произошло во время его литургии.
Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.
Впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала.
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