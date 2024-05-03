СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Луке
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Луке

СБУ
СБУ объявила подозрение митрополиту Луке
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В СБУ объявили о подозрении руководителю Запорожской епархии УПЦ МП митрополиту Луке из-за разжигания религиозной ненависти в Украине.

Что известно о подозрении митрополиту Луке

Отмечается, что следователями СБУ было установлено публичное высказывание митрополитом пренебрежительного отношения к прихожанам других конфессий.

Подчеркивается, что глава Запорожской епархии УПЦ МП неоднократно проявлял пренебрежение к прихожанам других конфессий во время общения с прихожанами и в ходе церковных литургий.

Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграмм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Таким образом, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора, отмечают в спецслужбе.

По результатам проведенной СБУ экспертизы подтверждены факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение, отмечают в СБУ.

Что известно о задержании СБУ клириков УПЦ МП

В апреле месяце СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, который «подсказал» рашистам позиции ВСУ в Донецкой области.

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения.

По данным следствия, клирик «сдал» оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

Это произошло во время его литургии.

Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск.

Впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала.

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