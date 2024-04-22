Настоятель храма Шепетовской епархии УПЦ (МП) в Хмельницкой области поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.
Клирика УПЦ МП подозревается в поддержке войны РФ против Украины
СБУ сообщает, что клирик после начала полномасштабного вторжения РФ во время литургий восхвалял российского диктатора Владимира Путина и обвинял в войне украинские власти.
По данным следствия, на собственной странице Вконтакте он распространял российские фейки о войне и межконфессиональных отношениях в Украине.
Таким образом, сообщает СБУ, он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу России.
Что угрожает клирике из Хмельницкой области
Службой безопасности инициировала экспертизу, подтвердившую факты преступных действий клирика.
На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);
ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
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