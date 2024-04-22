Настоятель храма УПЦ МП в Хмельницкой области восхвалял Путина на литургиях. Ему вручили подозрение
Категория
Украина
Дата публикации

Настоятель храма УПЦ МП в Хмельницкой области восхвалял Путина на литургиях. Ему вручили подозрение

СБУ
СБУ
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Настоятель храма Шепетовской епархии УПЦ (МП) в Хмельницкой области поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Клирика УПЦ МП подозревается в поддержке войны РФ против Украины

СБУ сообщает, что клирик после начала полномасштабного вторжения РФ во время литургий восхвалял российского диктатора Владимира Путина и обвинял в войне украинские власти.

По данным следствия, на собственной странице Вконтакте он распространял российские фейки о войне и межконфессиональных отношениях в Украине.

Например, фигурант называл вооруженную агрессию РФ «гражданским конфликтом» и оскорблял прихожан других религиозных общин.

Таким образом, сообщает СБУ, он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу России.

Что угрожает клирике из Хмельницкой области

Службой безопасности инициировала экспертизу, подтвердившую факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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