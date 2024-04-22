Настоятель храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.
Клірика УПЦ МП підозрюють у підтримці війни РФ проти України
СБУ повідомляє, що клірик після початку повномасштабного вторгнення РФ під час літургій вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та звинувачував у війні українську владу.
За даними слідства, на власній сторінці «Вконтакте» він поширював російські фейки про війну та міжконфесійні відносини в Україні.
Таким чином, повідомляє СБУ, він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь Росії.
Що загрожує клірику з Хмельниччини
Службою безпеки ініціювала експертизу, що підтвердила факти злочинних дій клірика.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.
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