Настоятель храму УПЦ МП на Хмельниччині вихваляв Путіна на літургіях. Йому вручили підозру
Категорія
Україна
Дата публікації

Настоятель храму УПЦ МП на Хмельниччині вихваляв Путіна на літургіях. Йому вручили підозру

СБУ
СБУ

Настоятель храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Клірика УПЦ МП підозрюють у підтримці війни РФ проти України

СБУ повідомляє, що клірик після початку повномасштабного вторгнення РФ під час літургій вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та звинувачував у війні українську владу.

За даними слідства, на власній сторінці «Вконтакте» він поширював російські фейки про війну та міжконфесійні відносини в Україні.

Наприклад, фігурант називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом» та ображав парафіян інших релігійних громад.

Таким чином, повідомляє СБУ, він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь Росії.

Що загрожує клірику з Хмельниччини

Службою безпеки ініціювала експертизу, що підтвердила факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

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