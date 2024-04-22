Настоятель храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП) на Хмельниччині підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Клірика УПЦ МП підозрюють у підтримці війни РФ проти України

СБУ повідомляє, що клірик після початку повномасштабного вторгнення РФ під час літургій вихваляв російського диктатора Володимира Путіна та звинувачував у війні українську владу.

За даними слідства, на власній сторінці «Вконтакте» він поширював російські фейки про війну та міжконфесійні відносини в Україні.

Наприклад, фігурант називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом» та ображав парафіян інших релігійних громад. Поширити

Таким чином, повідомляє СБУ, він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь Росії.

Що загрожує клірику з Хмельниччини

Службою безпеки ініціювала експертизу, що підтвердила факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).