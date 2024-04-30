Суд постановив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла
Категорія
Україна
Дата публікації

Суд постановив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла

Митрополит Павло
Джерело:  Укрінформ

Печерський районний суд не продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу зобов’язання носити електронний засіб контролю.

З митрополита Павла зняли електронний браслет

Митрополит УПЦ МП Павло тепер не носитиме електронний браслет.

Про це розповіла прессекретарка Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

30 квітня Печерський районний суд розглядав клопотання щодо продовження обов'язків митрополиту УПЦ МП Павлу. За словами Ковальової, прокуратура клопотала про повне продовження обов'язків, однак суд задовольнив клопотання частково.

Він продовжив йому обов'язки, за яких він не має права відлучатися з місця проживання, крім невідкладних випадків, проте не продовжив дію носити електронний засіб контролю.

Вона зауважила, що прокуратура ще не отримала повний текст ухвали, але вона оскарженню не підлягає.

Справа митрополита Павла: що відомо

У квітні 2024 року Служба безпеки України оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

А вже у липні того ж року йому було оголошено про ще одну підозру — митрополит Павло заперечував існування України як суверенної держави, а також назвав агресію РФ проти України "громадянським конфліктом". 14 липня суд змінив запобіжний захід щодо нього на утримання під вартою.

Але вже 7 серпня Павло вийшов тому, що за нього внесли заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Тоді його зобов'язали носити електронний браслет та не залишати своє місце проживання без дозволу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Екснамісник Лаври митрополит Павло заявив про отримання підозри від СБУ
Екснамісник Лаври митрополит Павло заявив про отримання підозри від СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Митрополита УПЦ МП Павла терміново прооперували — адвокат
Митрополита УПЦ МП Павла терміново прооперували — адвокат
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Митрополита УПЦ МП Павла судитимуть за двома статтями — СБУ
СБУ
Митрополит Павло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?