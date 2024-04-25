Співробітники СБУ викрили та затримали 9 зрадників, які організували проведення фейкового референдуму з приєднання Херсонщини до Росії.

СБУ затримала зрадників на Херсонщині

Зловмисники входили до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку окупанти створили у захопленому Бериславському районі.

Очолювала псевдоустанову особа, яка наразі переховується від правосуддя на окупованій території Херсонщини. Саме вона, за даними слідства, отримала злочинний наказ з Москви організувати незаконний референдум.

Для реалізації цього задуму зрадниця залучила дев'ятьох місцевих жителів, сформувавши з них "виборчком".

Члени комісії агітували людей за участь у фейковому голосуванні, а в день "референдуму" обходили домівки з "урнами" та бюлетенями, збираючи "голоси за приєднання до РФ". Членів “виборчої комісії” супроводжували озброєні окупанти, голосування відбувалося під тиском.

Після звільнення Херсонщини ватажок "виборчкому" втекла разом з окупантами, а її підлеглі намагалися переховуватися на правобережжі.

Завдяки злагодженій роботі співробітників СБУ 9 зрадників було затримано. Поширити

Колаборанти готували псевдореферендум в Бериславському районі

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та загрожує до 10 років позбавлення волі.

Стосовно очільниці "виборчкому" тривають заходи для її оголошення в розшук та притягнення до відповідальності.