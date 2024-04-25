Сотрудники СБУ разоблачили и задержали 9 предателей, организовавших проведение фейкового референдума по присоединению Херсонщины к России.

СБУ задержала предателей в Херсонской области

Злоумышленники входили в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую оккупанты создали в захваченном Бериславском районе.

Возглавляло псевдоучреждение лицо, которое скрывается от правосудия на оккупированной территории Херсонщины. Именно он, по данным следствия, получил преступный приказ из Москвы организовать незаконный референдум.

Для реализации этого замысла предательница привлекла девять местных жителей, сформировав из них "избирком".

Члены комиссии агитировали людей за участие в фейковом голосовании, а в день "референдума" обходили дома с "урнами" и бюллетенями, собирая "голоса за присоединение к РФ". Членов избирательной комиссии сопровождали вооруженные оккупанты, голосование проходило под давлением.

После освобождения Херсонщины главарь "избиркома" сбежал вместе с оккупантами, а ее подчиненные пытались скрываться на правобережье.

Благодаря слаженной работе сотрудников СБУ 9 предателей были задержаны. Поделиться

Коллаборанты готовили псевдореферендум в Бериславском районе

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и грозит до 10 лет лишения свободы.

Относительно главы "избиркома" продолжаются меры по ее объявлению в розыск и привлечение к ответственности.