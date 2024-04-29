Трое боевиков РФ получили по 15 лет тюрьмы за госизмену
Категория
Украина
Дата публикации

Трое боевиков РФ получили по 15 лет тюрьмы за госизмену

СБУ
рф
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Суд Украины признал виновными еще троих российских боевиков, воевавших против Украины на востоке. Они получили по 15 лет заключения за госпредательство и коллаборационизм.

Что известно о российских боевиках

По данным СБУ, осужденные — это двое снайперов и командир штурмовой группы Южного военного округа России.

Украинские военные захватили оккупантов в плен во время боев под Бахмутом и Марьинкой Донецкой области.

Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно оккупированного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения в РФ он добровольно вступил в состав русских войск. Он принимал участие в попытках захвата «Азовстали», а затем — в боевых действиях под поселком Врубовка на Луганщине.

В июне 2022 года его назначили на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах Песков и Красногоровки Донецкой области.

Другой осужденный — еще один вражеский снайпер, прицельно стрелявший по украинским защитникам Северодонецка. По материалам следствия, он житель временно оккупированного Суходольска на Луганщине. За три дня до полномасштабного вторжения России он добровольно вступил в ряды оккупантов, отмечает СБУ.

Еще один осужденный сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода россиян, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки.

После этого его назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

Какое наказание грозит предателям

На основании собранных доказательств суд признал всех троих злоумышленников виновными в чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях).

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