Трое боевиков РФ получили по 15 лет тюрьмы за госизмену

Суд Украины признал виновными еще троих российских боевиков, воевавших против Украины на востоке. Они получили по 15 лет заключения за госпредательство и коллаборационизм.
Что известно о российских боевиках
По данным СБУ, осужденные — это двое снайперов и командир штурмовой группы Южного военного округа России.
Украинские военные захватили оккупантов в плен во время боев под Бахмутом и Марьинкой Донецкой области.
Как установило следствие, одним из осужденных является житель временно оккупированного Донецка. В первый день полномасштабного вторжения в РФ он добровольно вступил в состав русских войск. Он принимал участие в попытках захвата «Азовстали», а затем — в боевых действиях под поселком Врубовка на Луганщине.
В июне 2022 года его назначили на должность снайпера, чтобы обстреливать позиции ВСУ в районах Песков и Красногоровки Донецкой области.
Еще один осужденный сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода россиян, но впоследствии прошел курсы по тактике ведения боя в условиях городской застройки.
После этого его назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.
Какое наказание грозит предателям
На основании собранных доказательств суд признал всех троих злоумышленников виновными в чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Преступные действия вражеских снайперов дополнительно инкриминированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях).
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