СБУ задержала агентурную группу РФ, которая готовила массированные авиаудары в преддверии Пасхи
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала агентурную группу РФ, которая готовила массированные авиаудары в преддверии Пасхи

СБУ
сбу
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СБУ задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила массированные авиаудары по Украине в преддверии Пасхи. Речь идет о пяти областях — Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской.

Что известно о задержанной группе ФСБ РФ

Среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов.

Кроме того, оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, охраняющих Генштаб ВСУ.

Для выполнения этих задач российская спецслужба привлекла двух своих агентов из Умани и Лубны. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно замыкались на одного куратора из ФСБ, — сообщает СБУ.

Служба безопасности отмечает, что узнала это еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов, что позволило пошагово задокументировать их деятельность.

Благодаря этому их удалось задержать на горячем недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей, и тем самым сорвать планы агрессора по подготовке воздушных ударов.

Какое наказание грозит российским агентам

Оба фигуранта, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник “Крымского управления” ФСБ. Его личность уже установили.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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