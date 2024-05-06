СБУ затримала агентурну групу РФ, яка готувала масовані авіаудари напередодні Великодня
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала агентурну групу РФ, яка готувала масовані авіаудари напередодні Великодня

СБУ
сбу

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Ідеться про пʼять областей — Київську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку та Кіровоградську.

Що відомо про затриману групу ФСБ РФ

Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури “підтвердження” щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, що охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно “замикалися” на одного куратора з ФСБ, — повідомляє СБУ.

Служба безпеки зазначає, що дізналася про це ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів, що дозволило покроково задокументувати їхню діяльність.

Завдяки цьому їх вдалося затримати на гарячому неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і тим самим зірвати плани агресора щодо підготовки повітряних ударів.

Яке покарання загрожує російським агентам

Обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник “Кримського управління” ФСБ. Його особу вже встановили.

За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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