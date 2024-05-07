СБУ обнаружила сеть российской ФСБ в составе 5 агентов, готовивших покушение на президента Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и руководителя Службы безопасности Василия Малюка.
Что известно о разоблачении мощной сети агентов ФСБ в Украине
Подчеркивается, что агентам ФСБ была поставлена задача найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем убьет президента Владимира Зеленского.
Такое лицо российские спецслужбы искали среди военных, приближенных к охране Зеленского.
При этом группа российских агентов также готовила покушение на руководителя СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.
В частности, Буданова планировалось убить перед Пасхой.
Отмечается, что вооружение агенту-исполнителю снабдил полковник УГО.
Он лично привез в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.
Что известно о спецоперации СБУ
В СБУ зафиксировали все перемещения полковника УГО за дронами и взрывчаткой и разговоры исполнителя с кураторами из ФСБ.
В ведомстве также назвали кураторов покушений на высших должностных лиц в Украине из 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ:
Максим Мишустин;
▪️ Дмитрий Перлин;
▪️ Алексей Корнев.
В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", завербованных еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени ими "заботился" его коллега Алексей Корнев.
У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.
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