СБУ обнаружила сеть российской ФСБ в составе 5 агентов, готовивших покушение на президента Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и руководителя Службы безопасности Василия Малюка.

Что известно о разоблачении мощной сети агентов ФСБ в Украине

Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства. Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые сливали секретную информацию РФ, — отмечают представители СБУ. Поделиться

Подчеркивается, что агентам ФСБ была поставлена задача найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем убьет президента Владимира Зеленского.

Такое лицо российские спецслужбы искали среди военных, приближенных к охране Зеленского.

При этом группа российских агентов также готовила покушение на руководителя СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

В частности, Буданова планировалось убить перед Пасхой.

План врага был следующим: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должно было находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали поразить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона, — сообщают в СБУ. Поделиться

Отмечается, что вооружение агенту-исполнителю снабдил полковник УГО.

Он лично привез в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

Что известно о спецоперации СБУ

В СБУ зафиксировали все перемещения полковника УГО за дронами и взрывчаткой и разговоры исполнителя с кураторами из ФСБ.

О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать — враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры, — рассказывает глава СБУ Василий Малюк. Поделиться

В ведомстве также назвали кураторов покушений на высших должностных лиц в Украине из 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ:

Максим Мишустин;

▪️ ⁠Дмитрий Перлин;

▪️ ⁠Алексей Корнев.

В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", завербованных еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени ими "заботился" его коллега Алексей Корнев.

Так перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались и средства для агентов, подчеркивают в СБУ. Поделиться

У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.