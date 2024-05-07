СБУ виявила мережу російської ФСБ у складі 5 агентів, які готували замах на президента Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та керівника Служби безпеки Василя Малюка.
Що відомо про викриття потужної мережі агентів ФСБ в Україні
Підкреслюється, що агентам ФСБ було поставлене завдання знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім вб’є президента Володимира Зеленського.
Таку особу російські спецслужби шукали серед військових, наближених до охорони Зеленського.
При цьому група російських агентів також готувала замах на керівника СБУ Василя Малюка та главу ГУР Кирила Буданова.
Зокрема, Буданова планувалось вбити перед Великоднем.
Зазначається, що озброєння агенту-виконавцю забезпечив полковник УДО.
Він особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.
Що відомо про спецоперацію СБУ
В СБУ зафіксували всі переміщення полковника УДО за дронами та вибухівкою та розмови виконавця з кураторами з ФСБ.
У відомстві також назвали кураторів замахів на вищих посадових осіб в Україні з 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ:
Максим Мішустін;
▪️ Дмитро Перлін;
▪️ Олексій Корнєв.
Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв.
У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.
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