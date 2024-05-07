Готували замахи на Зеленського, Буданова та Малюка. СБУ викрила мережу ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готували замахи на Зеленського, Буданова та Малюка. СБУ викрила мережу ФСБ

СБУ
СБУ

СБУ виявила мережу російської ФСБ у складі 5 агентів, які готували замах на президента Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та керівника Служби безпеки Василя Малюка.

Що відомо про викриття потужної мережі агентів ФСБ в Україні

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію РФ, — зазначають представники СБУ.

Підкреслюється, що агентам ФСБ було поставлене завдання знайти виконавця, який візьме у заручники, а потім вб’є президента Володимира Зеленського.

Таку особу російські спецслужби шукали серед військових, наближених до охорони Зеленського.

При цьому група російських агентів також готувала замах на керівника СБУ Василя Малюка та главу ГУР Кирила Буданова.

Зокрема, Буданова планувалось вбити перед Великоднем.

План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона, — повідомляють в СБУ.

Зазначається, що озброєння агенту-виконавцю забезпечив полковник УДО.

Він особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.

Що відомо про спецоперацію СБУ

В СБУ зафіксували всі переміщення полковника УДО за дронами та вибухівкою та розмови виконавця з кураторами з ФСБ.

Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати — ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, — розповідає глава СБУ Василь Малюк.

У відомстві також назвали кураторів замахів на вищих посадових осіб в Україні з 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ:

Максим Мішустін;

▪️ ⁠Дмитро Перлін;

▪️ ⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв. 

Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів, — підкреслюють в СБУ.

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

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