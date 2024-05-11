Зеленский обратился к странам-партнерам насчет поставок вооружения Украине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обратился к странам-партнерам насчет поставок вооружения Украине — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
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Нанести поражение стране-агрессору можно только конкретным, а не обещанным оружием, подчеркнул президент Украины.

Российский террор должен проиграть — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что помогает только привезенное в нашу страну оружие, а не объявленное.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Сейчас каждая система ПВО, каждая противоракета — это буквально то, что спасает жизнь, дает жить нашим городам и общинам. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Действительно помогающий пакет — это привезенное в Украину оружие, а не только объявленное.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Российский террор должен проиграть. И это можно сделать только конкретной силой, конкретным оружием.

Зеленский подчеркнул, что "жизнь должна выигрывать". И поблагодарил всех в мире, кто помогает в этом Украине.

Макрон сделал заявление об усилении помощи ЕС Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя большее оборудование украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их.

В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отрицал такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.

Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отказать Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту, — сказал Макрон.

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