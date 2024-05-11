Зеленский обратился к странам-партнерам насчет поставок вооружения Украине — видео

Нанести поражение стране-агрессору можно только конкретным, а не обещанным оружием, подчеркнул президент Украины.
Российский террор должен проиграть — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что помогает только привезенное в нашу страну оружие, а не объявленное.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Российский террор должен проиграть. И это можно сделать только конкретной силой, конкретным оружием.
Зеленский подчеркнул, что "жизнь должна выигрывать". И поблагодарил всех в мире, кто помогает в этом Украине.
Макрон сделал заявление об усилении помощи ЕС Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.
В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отрицал такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.
Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отказать Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту, — сказал Макрон.
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