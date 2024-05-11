Евросоюз усилит помощь Украине в ближайшие недели — Макрон

Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.
Макрон сделал заявление об усилении помощи ЕС Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.
В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отрицал такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.
Что известно о заявлениях Макрона по отправке войск в Украину
Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сделал неожиданное заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. Эти слова французского лидера вызвали дискуссию среди союзников Украины.
Некоторые страны не исключали отправку своих военных, например, балтийские страны и Канада.
Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое участие войск в боевых действиях. Речь шла об учебе или другой помощи.
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