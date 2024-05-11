Евросоюз усилит помощь Украине в ближайшие недели — Макрон
Категория
Украина
Дата публикации

Евросоюз усилит помощь Украине в ближайшие недели — Макрон

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Источник:  Le Parisien

Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.

Макрон сделал заявление об усилении помощи ЕС Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя большее оборудование украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отрицал такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.

Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отказать Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальная целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту, — сказал Макрон.

Что известно о заявлениях Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сделал неожиданное заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. Эти слова французского лидера вызвали дискуссию среди союзников Украины.

Некоторые страны не исключали отправку своих военных, например, балтийские страны и Канада.

Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое участие войск в боевых действиях. Речь шла об учебе или другой помощи.

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