В ЕС еще не определились по отношению к Путину как нелегитимному президенту России

Евросоюз четко осудил антидемократическую природу президентских выборов в России, но не имеет единой позиции в непризнании легитимности Путина. Хотя такие решения ЕС ранее принимал против других лидеров, в частности, диктаторов Сирии, Венесуэлы и Беларуси.

У стран ЕС нет общей позиции по легитимности Путина как президента РФ

Некоторые страны Евросоюза признают легитимность президента Путина.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы, отвечая на вопросы журналистов, заявил спикер ЕС Питер Стано.

ЕС не имеет компетенции признавать или не признавать (легитимность), эта ответственность принадлежит странам-членам. Безусловно, когда страны-члены единогласно, в составе 27 стран, говорят, что они не признают легитимность определенных представителей стран, как это произошло в случае с сирийским лидером Асадом или белорусским диктатором Лукашенко, тогда мы можем иметь такую позицию. В случае с Россией нет общеевропейской позиции, которая согласована на уровне всех 27 стран, что мы не рассматриваем Путина как легитимного представителя России. Питер Стано Спикер ЕС

Он отметил: остается фактом, что Путин продолжает сидеть в Кремле и руководить одной из самых насильственных и кровавых агрессий в современной истории Европы — агрессией против Украины. Путин является частью проблемы, и все это было провозглашено в заявлении, согласованном всеми 27 странами ЕС 18 марта, — о том, как ЕС оценивает эти «выборы», которые привели Путина на эту позицию в Кремле.

"Выборы" президента РФ: реакция мира

После президентских выборов в России 15-17 марта высокий представитель ЕС выступил с заявлением от имени всех 27 стран, в котором ЕС осудил антидемократические условия и политические притеснения во время проведения этих псевдовыборов и подчеркнул, что никогда не будет признавать их результаты на временно оккупированных украинских территориях .

В то же время, ЕС выразил непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Позже Европейский парламент принял резолюцию «О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории», в которой призвал государства-члены Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными.