В ЕС еще не определились по отношению к Путину как нелегитимному президенту России

Евросоюз четко осудил антидемократическую природу президентских выборов в России, но не имеет единой позиции в непризнании легитимности Путина. Хотя такие решения ЕС ранее принимал против других лидеров, в частности, диктаторов Сирии, Венесуэлы и Беларуси.
У стран ЕС нет общей позиции по легитимности Путина как президента РФ
Некоторые страны Евросоюза признают легитимность президента Путина.
Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы, отвечая на вопросы журналистов, заявил спикер ЕС Питер Стано.
Он отметил: остается фактом, что Путин продолжает сидеть в Кремле и руководить одной из самых насильственных и кровавых агрессий в современной истории Европы — агрессией против Украины. Путин является частью проблемы, и все это было провозглашено в заявлении, согласованном всеми 27 странами ЕС 18 марта, — о том, как ЕС оценивает эти «выборы», которые привели Путина на эту позицию в Кремле.
"Выборы" президента РФ: реакция мира
После президентских выборов в России 15-17 марта высокий представитель ЕС выступил с заявлением от имени всех 27 стран, в котором ЕС осудил антидемократические условия и политические притеснения во время проведения этих псевдовыборов и подчеркнул, что никогда не будет признавать их результаты на временно оккупированных украинских территориях .
В то же время, ЕС выразил непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.
Позже Европейский парламент принял резолюцию «О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории», в которой призвал государства-члены Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными.
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