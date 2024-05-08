У ЄС ще не визначилися щодо Путіна як нелегітимного президента Росії

Євросоюз чітко засудив антидемократичну природу президентських «виборів» в Росії, але не має єдиної позиції у невизнанні легітимності Путіна. Хоча такі рішення ЄС раніше ухвалював проти інших лідерів, зокрема диктаторів Сирії, Венесуели та Білорусі.

У країн ЄС немає загальної позиції щодо легітимності Путіна як президента РФ

Деякі країни Євросоюзу визнають легітимність президента Путіна.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник ЄС Пітер Стано.

ЄС не має компетенції визнавати або не визнавати (легітимність), ця відповідальність належить країнам-членам. Безумовно, коли країни-члени одноголосно, у складі 27 країн, говорять, що вони не визнають легітимність певних представників країн, як це відбулося у випадку із сирійським лідером Асадом або із білоруським диктатором Лукашенком, тоді ми можемо мати таку позицію. У випадку з Росією, — немає загальноєвропейської позиції, що погоджена на рівні всіх 27 країн, що ми не розглядаємо Путіна як легітимного представника Росії. Пітер Стано Речник ЄС

Він зауважив: залишається фактом, що Путін продовжує сидіти у Кремлі та керувати однією з найбільш насильницьких та кривавих агресій у сучасній історії Європи, — агресією проти України. Путін є частиною проблеми, і все це було проголошено у заяві, що була погоджена всіма 27 країнами ЄС 18 березня, — про те, як ЄС оцінює ці «вибори», що привели Путіна на цю позицію в Кремлі.

“Вибори” президента РФ: реакція світу

Після президентських виборів в Росії 15-17 березня високий представник ЄС виступив із заявою від імені всіх 27 країн, в якій ЄС засудив антидемократичні умови та політичні утиски під час проведення цих псевдовиборів, та наголосив, що ніколи не визнаватиме їх результатів на тимчасово окупованих українських територіях.

Водночас ЄС висловив непохитну підтримку України у її боротьбі проти російської агресії.

Пізніше Європейський парламент ухвалив резолюцію «Про недемократичні президентські вибори в Росії та їх нелегітимне поширення на окуповані території», в якій закликав держави-члени Євросоюзу та міжнародне співтовариство не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними.