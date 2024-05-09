ЕС должен быть более жестким к России и Китаю — Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон планирует призвать западные демократии быть "жестче и настойчивее" в защите своих интересов и ценностей.

Кэмерон обратился в ЕС

В своей первой большой речи после возвращения в правительство бывший британский премьер 9 мая будет призывать союзников по НАТО выполнить обещание тратить на оборону 2% от экономического производства, а затем увеличить эти расходы до 2,5%.

Он также намерен предупредить, что "слишком малые и запоздалые действия только подталкивают агрессора".

Я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен. Хотя многие страны критиковали атаки хуситов, только США и Великобритания захотели и смогли сделать шаг вперед и нанести ответный удар. Или же расходы на оборону в Европе, куда все еще некоторые не желают инвестировать, даже когда на нашем континенте бурлит война. Дэвид Кэмерон Министр иностранных дел Великобритании

Издание отмечает, что поскольку растет беспокойство и риск, что война России с Украиной вовлечет Запад, замечание Кэмерон является упреком странам НАТО, которые все еще не выполняют обещания по расходам на оборону через десять лет после того, как она была дана.

Хотя полномасштабное вторжение России в Украину подтолкнуло НАТО к активизации усилий по увеличению оборонных расходов, такие страны как Канада, Испания и Италия пытаются достичь целевого показателя в 2%. Германия, крупнейшая экономика Европы, только недавно впервые достигла этой цели.

Британское правительство премьер-министра Риши Сунака, со своей стороны, пообещало увеличить расходы до 2,5% ВВП к 2030 году.

Мы находимся в битве свобод. Мы все должны доказать, что наши противники ошибаются — Британия, наши союзники и партнеры по всему миру. Так не может продолжаться. Мы должны быть более жесткими и настойчивыми, — отмечает Кэмерон. Поделиться

Что известно об угрозе со стороны РФ для стран НАТО

На днях руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик отметил, что Путин уже готов провести небольшую операцию против одной из стран НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что РФ может атаковать страны Североатлантического союза уже в 2026 году.

Недавно Кэмерон заявил, что Британия разрешила украинским военным наносить удары по объектам на территории РФ собственным оружием. В Кремле на такие слова отреагировали истерикой.