Почему НАТО не вводит свои войска в Украину — Столтенберг раскрыл неожиданную причину
Категория
Мир
Дата публикации

Почему НАТО не вводит свои войска в Украину — Столтенберг раскрыл неожиданную причину

Столтенберг и Зеленский
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Источник:  ANSA

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс не планирует разворачивать свои войска на территории Украины, поскольку официальный Киев никогда об этом не просил.

НАТО пока не будет вводить свои войска в Украину

Генсек блока обращает внимание на то, что из-за задержек с поставками оружия из США и Европы в Украину армия РФ смогла достичь локальных успехов во время своего наступления.

Как отмечает Столтенберг, несмотря на то, что по состоянию на сегодняшний день "ситуация меняется", о присутствии "на земле" речь не идет.

НАТО не намерен разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили о большей поддержке.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

По убеждению Йенса Столтенберга, российский диктатор Владимир Путин до сих пор верит в военную победу в Украине.

Это означает, что есть только один способ заставить нелегитимного президента РФ сесть за стол переговоров — доказать на поле боя, что он не победит.

Единственный способ сделать это — оказать военную поддержку Украине, — подытожил Йенс Столтенберг.

В НАТО верят, что Украина может разгромить армию РФ

Как отмечает глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, несмотря на локальные успехи российских захватчиков на фронте, Украина все еще может одержать победу в этой войне.

Бауэр не скрывает тот факт, что проблемы с предоставлением ВСУ западной помощи негативно повлияли на ситуацию на фронте.

Однако Украине не стоит терять надежду, ведь продвижение и успехи российских оккупантов на фронте остаются ограниченными и не приобрели стратегический характер.

Самое важное, что мы продолжаем посылать помощь. И чем дольше идет война, тем сложнее это делать. Многие страны уже два года дают оружие и боеприпасы из своих запасов, но и они не бесконечны, — предупредил Бауэр.

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