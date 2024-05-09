Чому НАТО не вводить свої війська в Україну — Столтенберг розкрив неочікувану причину
Категорія
Світ
Дата публікації

Чому НАТО не вводить свої війська в Україну — Столтенберг розкрив неочікувану причину

Столтенберг та Зеленський
Джерело:  ANSA

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс не планує розгортати війська на території України, оскільки офіційний Київ ніколи про це не просив.

НАТО поки не буде вводити свої війська в Україну

Генсек блоку звертає увагу на те, що через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України армія РФ змогла досягти локальних успіхів під час свого наступу.

Як зазначає Столтенберг, попри те, що станом на сьогодні "ситуація змінюється", про присутність "на землі" не йдеться.

НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

На переконання Єнса Столтенберга, російський диктатор Володимир Путін досі вірить у військову перемогу в Україні.

Це означає, що є лише один спосіб змусити нелегітимного президента РФ сісти за стіл переговорів — довести на полі бою, що він не переможе.

Єдиний спосіб зробити це — надати військову підтримку Україні, — підсумував Єнс Столтенберг.

У НАТО вірять, що Україна може розгромити армію РФ

Як зазначає очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, попри локальні успіхи російських загарбників на фронті Україна все ще може здобути перемогу у цій війні.

Бауер не приховує той факт, проблеми з наданням ЗСУ західної допомоги негативно вплинули на ситуацію на фронті.

Однак Україні не варто втрачати надію, адже просування і успіхи російських окупантів на фронті залишаються обмеженими і не набули стратегічного характеру.

Найважливіше, що ми продовжуємо надсилати допомогу. І чим довше триває війна, тим складніше це робити. Багато країн уже два роки дають зброю і боєприпаси зі своїх запасів, але і вони не безкінечні, — попередив Бауер.

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