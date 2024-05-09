ЄС має бути більш жорстким до Росії та Китаю — Кемерон
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ЄС має бути більш жорстким до Росії та Китаю — Кемерон

Кемерон
Джерело:  The Telegraph

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон планує закликати західні демократії бути "жорсткішими і наполегливішими" у захисті своїх інтересів і цінностей.

Кемерон звернувся до ЄС

У своїй першій великій промові після повернення до уряду, колишній британський прем'єр 9 травня закликатиме союзників по НАТО виконати обіцянку витрачати на оборону 2% від економічного виробництва, а потім збільшити ці витрати до 2,5%.

Він також має намір попередити, що "занадто малі і запізнілі дії лише підштовхують агресора".

Я бачу занадто багато прикладів того, що цей урок не був засвоєний. Хоча багато країн критикували атаки хуситів, лише США і Велика Британія захотіли та змогли зробити крок вперед і завдати удару у відповідь. Або ж витрати на оборону в Європі, куди все ще дехто не бажає інвестувати, навіть коли на нашому континенті вирує війна.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії

Видання зазначає, що оскільки зростає занепокоєння і ризик, що війна Росії з Україною втягне Захід, зауваження Кемерона є докором країнам НАТО, які все ще не виконують обіцянки щодо витрат на оборону за десять років після того, як вона була дана.

Хоча повномасштабне вторгнення Росії в Україну підштовхнуло НАТО до активізації зусиль зі збільшення оборонних витрат, такі країни, як Канада, Іспанія та Італія, намагаються досягти цільового показника у 2%. Німеччина, найбільша економіка Європи, лише нещодавно вперше досягла цієї мети.

Британський уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака, зі свого боку, пообіцяв збільшити витрати до 2,5% ВВП до 2030 року.

Ми перебуваємо в битві воль. Ми всі повинні довести, що наші супротивники помиляються — Британія, наші союзники та партнери в усьому світі. Так не може тривати далі. Ми повинні бути жорсткішими і наполегливішими, — зазначає Кемерон.

Що відомо про загрозу з боку РФ для країн НАТО

Днями керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик зазначив, що Путін уже готовий провести невеличку операцію проти однієї з країн НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що РФ може атакувати країни Альянсу вже у 2026 році.

Нещодавно Кемерон заявив, що Британія дозволила українським військовим завдавати ударів по об'єктах на території РФ власною зброєю. В Кремлі на такі слова відреагували істерикою.

Водночас, Кемерон не підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона про відправку в Україну західних військ.

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