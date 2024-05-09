ЄС має бути більш жорстким до Росії та Китаю — Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон планує закликати західні демократії бути "жорсткішими і наполегливішими" у захисті своїх інтересів і цінностей.
Кемерон звернувся до ЄС
У своїй першій великій промові після повернення до уряду, колишній британський прем'єр 9 травня закликатиме союзників по НАТО виконати обіцянку витрачати на оборону 2% від економічного виробництва, а потім збільшити ці витрати до 2,5%.
Він також має намір попередити, що "занадто малі і запізнілі дії лише підштовхують агресора".
Видання зазначає, що оскільки зростає занепокоєння і ризик, що війна Росії з Україною втягне Захід, зауваження Кемерона є докором країнам НАТО, які все ще не виконують обіцянки щодо витрат на оборону за десять років після того, як вона була дана.
Хоча повномасштабне вторгнення Росії в Україну підштовхнуло НАТО до активізації зусиль зі збільшення оборонних витрат, такі країни, як Канада, Іспанія та Італія, намагаються досягти цільового показника у 2%. Німеччина, найбільша економіка Європи, лише нещодавно вперше досягла цієї мети.
Британський уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака, зі свого боку, пообіцяв збільшити витрати до 2,5% ВВП до 2030 року.
Що відомо про загрозу з боку РФ для країн НАТО
Днями керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик зазначив, що Путін уже готовий провести невеличку операцію проти однієї з країн НАТО.
Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що РФ може атакувати країни Альянсу вже у 2026 році.
Нещодавно Кемерон заявив, що Британія дозволила українським військовим завдавати ударів по об'єктах на території РФ власною зброєю. В Кремлі на такі слова відреагували істерикою.
Водночас, Кемерон не підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона про відправку в Україну західних військ.
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