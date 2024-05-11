Євросоюз посилить допомогу Україні найближчими тижнями — Макрон

Європейський союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки.
Макрон зробив заяву щодо посилення допомоги ЄС Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги.
У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні.
Що відомо про заяви Макрона щодо відправлення військ в Україну
Нагадаємо, у лютому президент Франції Еммануель Макрон зробив неочікувану заяву про можливу відправку військ НАТО в Україну. Ці слова французького лідера викликали дискусії серед союзників України.
Деякі країни не виключали відправлення своїх військових, наприклад, балтійські країни та Канада.
Пізніше у Франції пояснили, що Макрон мав на увазі не пряму участь військ у бойових діях. Йшлося про навчання чи іншу допомогу.
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