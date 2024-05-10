По всій лінії фронту тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Зеленський про ситуацію на фронті
У своєму вечірньому зверненні 10 травня президент сказав, що російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України.
Президент повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.
Зеленський розповів, що вранці і ввечері йому доповідав Сирський, також він постійно на звʼязку і з міністром оборони Рустемом Умєровим — “все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо'“.
За його словами, Сирський також доповів щодо "рішень, які дадуть більше можливостей" українським воїнам.
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