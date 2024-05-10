По всій лінії фронту тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
Категорія
Україна
Дата публікації

По всій лінії фронту тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський про ситуацію на фронті

У своєму вечірньому зверненні 10 травня президент сказав, що російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України.

Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри.

Зеленський розповів, що вранці і ввечері йому доповідав Сирський, також він постійно на звʼязку і з міністром оборони Рустемом Умєровим — “все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо'“.

Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині — особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо — Часів Яр.

За його словами, Сирський також доповів щодо "рішень, які дадуть більше можливостей" українським воїнам.

Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Дійсно вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, — це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, який сприймає ситуацію саме так.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські ДРГ безуспішно намагалися прорвати кордон на Харківщині
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Війна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про новий наступ армії РФ на Харківщину
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ Павлюк
Олександр Павлюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?