По всій лінії фронту тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського

Зеленський про ситуацію на фронті

У своєму вечірньому зверненні 10 травня президент сказав, що російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України.

Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Володимир Зеленський

Президент повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Поширити

Зеленський розповів, що вранці і ввечері йому доповідав Сирський, також він постійно на звʼязку і з міністром оборони Рустемом Умєровим — “все необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо'“.

Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині — особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо — Часів Яр. Поширити

За його словами, Сирський також доповів щодо "рішень, які дадуть більше можливостей" українським воїнам.