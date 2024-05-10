Війська РФ посилили обстріли північних районів Харківщини

За словами Олега Синєгубова Росія посилила обстріли північних районів Харківської області, насамперед Вовчанська. Диверсійно-розвідувальні групи окупантів безуспішно намагаються прорвати кордон, але ЗСУ тримають позиції.

Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Олег Синєгубов зазначив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції – не втрачено жодного метра.

Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.

Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям – підсумував Синєгубов. Поширити

Ситуація на Харківському напрямку

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

Також сьогодні у мережі з'явилася інформація, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Зазначалося, що російська армія нібито може залучити резерви на цьому напрямку.

Ситуацію під Вовчанськом прокоментував командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”.