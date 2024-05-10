Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив посилення обстрілів та роботу російських ДРГ.
Війська РФ посилили обстріли північних районів Харківщини
За словами Олега Синєгубова Росія посилила обстріли північних районів Харківської області, насамперед Вовчанська. Диверсійно-розвідувальні групи окупантів безуспішно намагаються прорвати кордон, але ЗСУ тримають позиції.
Олег Синєгубов зазначив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції – не втрачено жодного метра.
Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки.
Ситуація на Харківському напрямку
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.
Також сьогодні у мережі з'явилася інформація, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Зазначалося, що російська армія нібито може залучити резерви на цьому напрямку.
Ситуацію під Вовчанськом прокоментував командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман”.
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