Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил усиление обстрелов и работу российских ВРГ.
Войска РФ усилили обстрелы северных районов Харьковщины
По словам Олега Синегубова, Россия усилила обстрелы северных районов Харьковской области, прежде всего Волчанская. Диверсионно-разведывательные группы окупантов безуспешно пытаются прорвать границу, но ВСУ держат позиции.
Олег Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции – не потеряно ни одного метра.
Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.
Ситуация на Харьковском направлении
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что действия российских войск предсказаны. Ранее отмечалось, что у неприятеля могут быть ресурсы для обострения в приграничных районах Харьковской области, но не для наступления на Харьков.
Также сегодня в сети появилась информация, что якобы в направлении города Волчанск (примерно в 70 км от Харькова) сложная ситуация. Отмечалось, что русская армия якобы может привлечь резервы в этом направлении.
Ситуацию под Волчанском прокомментировал командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, позывной "Осман".
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