Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил усиление обстрелов и работу российских ВРГ.

Войска РФ усилили обстрелы северных районов Харьковщины

По словам Олега Синегубова, Россия усилила обстрелы северных районов Харьковской области, прежде всего Волчанская. Диверсионно-разведывательные группы окупантов безуспешно пытаются прорвать границу, но ВСУ держат позиции.

Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Олег Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции – не потеряно ни одного метра.

Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.

Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях , ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям – подытожил Синегубов. Поделиться

Ситуация на Харьковском направлении

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что действия российских войск предсказаны. Ранее отмечалось, что у неприятеля могут быть ресурсы для обострения в приграничных районах Харьковской области, но не для наступления на Харьков.

Также сегодня в сети появилась информация, что якобы в направлении города Волчанск (примерно в 70 км от Харькова) сложная ситуация. Отмечалось, что русская армия якобы может привлечь резервы в этом направлении.

Ситуацию под Волчанском прокомментировал командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, позывной "Осман".