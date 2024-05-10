Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ Павлюк
Категорія
Україна
Дата публікації

Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ Павлюк

Олександр Павлюк
Джерело:  The Economist

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк передбачає, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці.

Павлюк про ситуацію на фронті

В інтерв’ю британському виданню The Economist командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк сказав, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці.

Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

командувач Сухопутних військ ЗСУ

Він зазначив, що Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони і очікувана поставка винищувачів F-16 до початку червня дасть “значний психологічний поштовх”.

Також літаки допоможуть протидіяти російським бомбардувальникам, які діють поза зоною української ППО, обстрілюючи передові позиції близько 130 важкими керованими бомбами щодобово.

На думку Павлюка, Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях.

Однак розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять наступ, атакуючи північно-східні райони Харківщини та Сумщини.

Росія перевіряє стабільність наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок, - говорить генерал.

РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині

Близько 05:00 ранку 10 травня війська РФ спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. До цього ДРГ намагалися прорвати кордон.

У Міноборони повідомили, що з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.

Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

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