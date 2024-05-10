Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк передбачає, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці.
Павлюк про ситуацію на фронті
В інтерв’ю британському виданню The Economist командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк сказав, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці.
Він зазначив, що Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони і очікувана поставка винищувачів F-16 до початку червня дасть “значний психологічний поштовх”.
Також літаки допоможуть протидіяти російським бомбардувальникам, які діють поза зоною української ППО, обстрілюючи передові позиції близько 130 важкими керованими бомбами щодобово.
На думку Павлюка, Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях.
Однак розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять наступ, атакуючи північно-східні райони Харківщини та Сумщини.
РФ спробувала прорвати кордон на Харківщині
Близько 05:00 ранку 10 травня війська РФ спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини. До цього ДРГ намагалися прорвати кордон.
У Міноборони повідомили, що з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.
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