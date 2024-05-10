Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Павлюк предполагает, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.
Павлюк о ситуации на фронте
В интервью британскому изданию The Economist командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк сказал, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.
Он отметил, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны и ожидаемая поставка истребителей F-16 к началу июня даст "значительный психологический толчок".
Также самолеты помогут противодействовать российским бомбардировщикам, действующим вне зоны украинской ПВО, обстреливая передовые позиции около 130 тяжелыми управляемыми бомбами ежесуточно.
По мнению Павлюка, Россия и дальше будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях.
Однако разведка предполагает, что российские войска в скором времени усилят наступление, атакуя северо-восточные районы Харьковщины и Сумщины.
РФ попыталась прорвать границу на Харьковщине
Около 05.00 утра 10 мая войска РФ попытались прорвать линию обороны на севере Харьковщины. До этого ДРГ пытались прорвать границу.
В Минобороны сообщили, что с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.
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