Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца — командующий Сухопутных войск Павлюк
Категория
Украина
Дата публикации

Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца — командующий Сухопутных войск Павлюк

Александр Павлюк
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Источник:  The Economist

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Павлюк предполагает, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

Павлюк о ситуации на фронте

В интервью британскому изданию The Economist командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк сказал, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца-двух, ситуация может обернуться против них.

Александр Павлюк

Александр Павлюк

командующий Сухопутными войсками ВСУ

Он отметил, что Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны и ожидаемая поставка истребителей F-16 к началу июня даст "значительный психологический толчок".

Также самолеты помогут противодействовать российским бомбардировщикам, действующим вне зоны украинской ПВО, обстреливая передовые позиции около 130 тяжелыми управляемыми бомбами ежесуточно.

По мнению Павлюка, Россия и дальше будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях.

Однако разведка предполагает, что российские войска в скором времени усилят наступление, атакуя северо-восточные районы Харьковщины и Сумщины.

Россия проверяет стабильность наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление, — говорит генерал.

РФ попыталась прорвать границу на Харьковщине

Около 05.00 утра 10 мая войска РФ попытались прорвать линию обороны на севере Харьковщины. До этого ДРГ пытались прорвать границу.

В Минобороны сообщили, что с началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

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