По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Зеленский о ситуации на фронте
В своем вечернем обращении 10 мая президент сказал, что российские войска сегодня попытались расширить сделки против Украины.
Президент сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.
Зеленский рассказал, что утром и вечером ему докладывал Сырский, также он постоянно на связи и с министром обороны Рустемом Умеровым — "все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем".
По его словам, Сырский также доложил о "решениях, которые дадут больше возможностей" украинским воинам.
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