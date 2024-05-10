По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Зеленский заслушал доклад Сырского

Зеленский о ситуации на фронте

В своем вечернем обращении 10 мая президент сказал, что российские войска сегодня попытались расширить сделки против Украины.

Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции как нужно. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.

И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать кафира именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения. Поделиться

Зеленский рассказал, что утром и вечером ему докладывал Сырский, также он постоянно на связи и с министром обороны Рустемом Умеровым — "все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем".

Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно — Часов Яр. Поделиться

По его словам, Сырский также доложил о "решениях, которые дадут больше возможностей" украинским воинам.