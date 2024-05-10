По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Зеленский заслушал доклад Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Зеленский заслушал доклад Сырского

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский о ситуации на фронте

В своем вечернем обращении 10 мая президент сказал, что российские войска сегодня попытались расширить сделки против Украины.

Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции как нужно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины 

Президент сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.

И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать кафира именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

Зеленский рассказал, что утром и вечером ему докладывал Сырский, также он постоянно на связи и с министром обороны Рустемом Умеровым — "все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем".

Направлениям в Харьковской, Покровском и другим направлениям в Донецкой области — особое внимание. Обсудили оборонные действия и усиление наших позиций в Харьковской области. Отдельно — Часов Яр.

По его словам, Сырский также доложил о "решениях, которые дадут больше возможностей" украинским воинам.

Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит сейчас позиции, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Действительно помогающий пакет — это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, который воспринимает ситуацию именно так.

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