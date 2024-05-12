Особое внимание — Харьковщине. Зеленский обратился к украинцам
Категория
Украина
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Особое внимание — Харьковщине. Зеленский обратился к украинцам

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский раскрыл планы оккупационной армии РФ в Харьковской области и назвал главную задачу украинских военных.

Что Зеленский говорит о ситуации на Харьковщине

Глава государства отметил, что сейчас ключевой задачей украинских военных в Харьковской области является противодействие наступательным планам российских оккупантов.

Особое внимание — Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и кафир пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения, — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что в настоящее время украинские военные должны нанести оккупационной армии РФ максимально высокие потери.

В частности, в окрестностях города Волчанская ситуация чрезвычайно сложная — город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных, в городе — местным жителям — помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым — каждым, кто именно там, на Харьковщине. В военных силах, в силах безопасности, в местных властях, в общинах. Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать — можешь ли выдержать удары и удержать позиции, чтобы все так же смогли. Главное — наша устойчивость и украинский результат в боях, — подчеркнул глава государства.

По его словам, внимание также уделяется и другим направлениям фронта.

Собственно, замысел ударов по Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть наши силы и поднять моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться, — объясняет Зеленский.

Президент подчеркнул, что наиболее ожесточенные бои за прошедшие сутки продолжались в районе Покровска Донецкой области, где за сутки было зафиксировано 30 боевых столкновений.

Также жесткие Лиманское и Времевское направления, Краматорское, Купянское. Наши воины достойно соответствуют оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать — отвечать оккупанту огнем, — добавил глава государства.

Зеленский об угрозе кремлевских ИПСО

Президент предупредил, что российские оккупанты активно распространяют собственные информационные операции.

Это постоянно энергия для русских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда становятся сложнее, когда врагу удается использовать страх, — предупредил Зеленский.

В этой связи, по словам Зеленского, сейчас безопаснее не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины.

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