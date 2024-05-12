Президент Владимир Зеленский раскрыл планы оккупационной армии РФ в Харьковской области и назвал главную задачу украинских военных.
Что Зеленский говорит о ситуации на Харьковщине
Глава государства отметил, что сейчас ключевой задачей украинских военных в Харьковской области является противодействие наступательным планам российских оккупантов.
Президент подчеркнул, что в настоящее время украинские военные должны нанести оккупационной армии РФ максимально высокие потери.
По его словам, внимание также уделяется и другим направлениям фронта.
Президент подчеркнул, что наиболее ожесточенные бои за прошедшие сутки продолжались в районе Покровска Донецкой области, где за сутки было зафиксировано 30 боевых столкновений.
Зеленский об угрозе кремлевских ИПСО
Президент предупредил, что российские оккупанты активно распространяют собственные информационные операции.
В этой связи, по словам Зеленского, сейчас безопаснее не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины.
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