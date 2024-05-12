В частности, в окрестностях города Волчанская ситуация чрезвычайно сложная — город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных, в городе — местным жителям — помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым — каждым, кто именно там, на Харьковщине. В военных силах, в силах безопасности, в местных властях, в общинах. Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать — можешь ли выдержать удары и удержать позиции, чтобы все так же смогли. Главное — наша устойчивость и украинский результат в боях, — подчеркнул глава государства.