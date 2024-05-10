Президент Владимир Зеленский на фоне наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области отметил, что ВСУ усиливают оборону вдоль линии фронта.

Что Зеленский говорит о ситуации на Харьковщине

Глава государства отметил, что в приграничье на территории Харьковской области были направлены дополнительные подразделения для стабилизации ситуации.

Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что украинские военные будут уничтожать российских оккупантов вдоль всей линии фронта в Харьковской области.

Он также пообещал, что государство со своей стороны обеспечит подразделения ВСУ всем необходимым для защиты позиций.

Однако глава государства подчеркнул, что будет многое зависеть от сроков получения военной помощи от западных партнеров.

Сегодня мне и утром, и вечером докладывал Главком постоянно на связи с министром обороны — все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит сейчас позиции, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Действительно помогающий пакет — это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, которые воспринимают ситуацию именно так, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский о помощи от США

Глава государства также приветствовал объявление США по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Он подчеркнул, что в новый пакет войдут бронетехника, артсистемы и ПВО.

Зеленский добавил, что сейчас идет работа по улучшению логистики для максимально быстрого поступления помощи.

Также он прокомментировал встречу с приехавшей с визитом в Украину президенткой Словакии. Президент рассказал, что они говорили об оборонном сотрудничестве, и о политических результатах, которые страны должны получить в следующем месяце в отношениях с Евросоюзом.

Кроме того, глава государства провел несколько телефонных разговоров. Во время них он лично пригласил на будущий саммит мира президента Аргентины, премьер-министра Исландии и Вселенского патриарха.

Он добавил, что организация саммита уже проработана.